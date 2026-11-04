Aramburu eta Yangel Herrera, Venezuelaren zerrendan Euskal Selekzioaren aurkako lagunartekorako
Realeko bi jokalariak datorren azaroaren 14an San Mamesen izango den partidarako aukeratu ditu Oswaldo Vizcarrondo hautatzaileak.
Oswaldo Vizcarrondo Venezuelako hautatzaileak asteartean iragarri ditu Venezuelak Euskal Selekzioaren eta Errusiaren aurka jokatuko dituen lagunartekoetarako aukeratutako 28 futbolariak.
Venezuelako selekzioak Euskal Herrikoaren aurka jokatuko du azaroaren 14an San Mamesen, eta 17an Errusiaren aurka jokatuko du, Krasnodarren.
Deialdia
Atezainak: Jose Contreras (Barcelona SC, EKU), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira, VEN), Miguel Silva (Carabobo, VEN), Frankarlos Benitez (Caracas FC, VEN).
Atzelariak: Luis Balbo (Sturm Graz, AUT), Adrian Palacios (KRC Genk, BEL), Teo Quintero (Sparta Rotterdan NED), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Nahuel Ferraresi (Botofago, BRA), Yordan Osorio (Deportes Tolima, LOL), Jon Aramburu (Reala, LaLiga), Adrian Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL).
Erdilariak: Cristian Casseres Jr. (Toulouse FC, FRA), Marco Libra (Bologna, ITA), Jeferson Caraballo (Deportivo Tachira, VEN), Telasco Segovia (Inter de Miami, AEB), Yerson Chacón (AEK Larnaca, TXIPRE), Yangel Herrera (Reala, LaLiga), Daniel Pereira (CF Montreal, AEB), Sebastian Mendoza (Carabobo, VEN).
Aurrelariak: Gleiker Mendoza (Shajtar Donetsk, UKR), Matias Lacava (FC Vizela, POR), Jefferson Savarino (Fluminense, BRA), Eduard Bello (Deportivo Cali, KOL), Robinson Flores (Academia Puerto Cabello, VEN), Kevin Kelsy (Rangers FC, ESK), Jesus Ramirez (Corum FK, TUR), Luis Fernandez (Club Puebla, MEX).