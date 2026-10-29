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Euskal Selekzioak eta Venezuelak azaroaren 14an jokatuko duten lagunartekoa aurkeztu dute
Euskal Selekzioak eta Venezuelak azaroaren 14an jokatuko duten partida aurkeztu dute ostegun goizean, Bilbon. Neurketa San Mamesen izango da, eta laugarren aldiz jokatuko dute elkarren aurka.
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