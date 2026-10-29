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Euskal Selekzioak eta Venezuelak azaroaren 14an jokatuko duten lagunartekoa aurkeztu dute

Iragarkia
18:00 - 20:00

Euskal Selekzioa-Venezuela partidaren aurkezpena. Argazkia: Euskadiko Futbol Federakundea

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Euskal Selekzioak eta Venezuelak azaroaren 14an jokatuko duten partida aurkeztu dute ostegun goizean, Bilbon. Neurketa San Mamesen izango da, eta laugarren aldiz jokatuko dute elkarren aurka.

Futbola Euskal Selekzioa San Mames

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