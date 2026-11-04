Herrera y Aramburu, en la lista de Venezuela para el amistoso contra la Euskal Selekzioa
Los dos futbolistas de la Real Sociedad están incluidos en el grupo de jugadores que disputarán el partido, el próximo 14 de noviembre en San Mamés.
El seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, anunció este martes los 28 convocados para los amistosos de Venezuela ante la Euskal Selekzioa y Rusia, entre los que figuran Jon Aramburu y Yangel Herrera, de la Real Sociedad.
La selección venezolana se enfrentará a la de Euskadi el 14 de noviembre en San Mamés y el 17 jugará contra Rusia, en Krasnodar.
Lista de convocados
Porteros: José Contreras (Barcelona SC, ECU), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira, VEN), Miguel Silva (Carabobo, VEN), Frankarlos Benítez (Caracas FC, VEN).
Defensa: Luis Balbo (Sturm Graz, AUT), Adrián Palacios (KRC Genk, BEL), Teo Quintero (Sparta Rotterdan NED), Christian Makoun (Levski Sofia, BUL), Nahuel Ferraresi (Botofago, BRA), Yordan Osorio (Deportes Tolima, COL), Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP), Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL).
Mediocampo: Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC, FRA), Marco Libra (Bologna, ITA), Jeferson Caraballo (Deportivo Táchira, VEN) , Telasco Segovia (Inter de Miami, USA), Yerson Chacón (AEK Larnaca, CY), Yangel Herrera (Real Sociedad, ESP), Daniel Pereira (CF Montreal, USA), Sebastián Mendoza (Carabobo, VEN).
Delantero: Gleiker Mendoza (Shajtar Donetsk, UKR), Matías Lacava (FC Vizela, POR), Jefferson Savarino (Fluminense, BRA), Eduard Bello (Deportivo Cali, COL), Robinson Flores (Academia Puerto Cabello, VEN), Kevin Kelsy (Rangers FC, SCO), Jesús Ramírez (Corum FK, TUR), Luis Fernández (Club de Puebla, MEX).