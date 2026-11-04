El seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, anunció este martes los 28 convocados para los amistosos de Venezuela ante la Euskal Selekzioa y Rusia, entre los que figuran Jon Aramburu y Yangel Herrera, de la Real Sociedad.



La selección venezolana se enfrentará a la de Euskadi el 14 de noviembre en San Mamés y el 17 jugará contra Rusia, en Krasnodar.

