EHF Europa Liga
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Jon Begiristain: “Halako partidak beti gogotsu hartzen dira, gustura gaude”

Iragarkia
Jon Begiristain, Bera Berako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Jon Begiristain, Bera Berako entrenatzailea
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Azken eguneratzea

Jon Begiristain Bera Berako entrenatzaileak talde donostiarrak igandean duen erronkaz hitz egin du, gogotsu daudela azpimarratuta.

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