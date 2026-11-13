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Jon Begiristain: “Halako partidak beti gogotsu hartzen dira, gustura gaude”
Jon Begiristain Bera Berako entrenatzaileak talde donostiarrak igandean duen erronkaz hitz egin du, gogotsu daudela azpimarratuta.
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