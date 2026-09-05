Bera Berak ezin izan du Espainiako Superkopa bereganatu, finala Rocasaren aurka galduta
Finala oso parekatua izan da, baina, azkenean, Bera Berak 25-23 galdu du. Carmen Arroyok lesio larria izan du, eta negarrez erretiratu da.
Super Amara Bera Berak ezin izan du Espainiako Superkopa bereganatu, 25-23 galdu baitu Kanaria Handiko Rocasa taldearen aurka larunbat honetan Vigon jokatu duen finala.
Norgehiagoka oso lehiatua izan da azkeneraino, baina Lourdes Guerra (Rocasa) eta Carmen Arroyo (Bera Bera) jokalarien lesio lesio larriek markatu dute lehen zatian. Donostiako taldeko jokalaria negarrez erretiratu da, orkatilean lesionatu ostean.
Bi taldeak nor baino nor gehiago aritu dira, Bera Berak erasoko jokoan maila jaitsi duen arte, eta orduan Rocasak hartu du aurrea markagailuan (13-10). Edonola ere, Jon Begiristainen neskek laster lortu dute berdinketa eta markagailua irauli dute handik gutxira (14-17).
Bigarren zatian, Rocasari partidan sartzea kostatu zaion, baina lehen gola 6. minutuan egin eta gero, suspertu egin da, eta egoerari buelta eman dio. Bera Bera erasoan asmatu ezinik ibili da, eta 14-16tik 18-16ra igaro dira konturatu orduko.
Partida bukatzeko hamar minuturen faltan, gol bakarrera murriztu du aldea Bera Berak (21-20), eta orduan Dejan Ojeda entrenatzaile kanariarrak etenaldia eskatu du.
Azken txanpan, Donostiako taldea ahalegindu da markagailua iraultzen, baina ezinezkoa izan zaio, eta finala, ozta-ozta izan bada ere, galdu egin du (25-23). Rocasak eraman du etxera Espainiako Superkopa.
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