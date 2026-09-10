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Elene Fresco, Bera Bera: “Oso gustura gaude, partida oso ona izan delako"

Iragarkia
Elene Fresco, Bera Bera
18:00 - 20:00
Lucia Prades, Bera Berako atezaina
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Elene Fresco Bera Berako jokalaria pozik agertu da, Beti Onaken aurkako derbia irabazi ondoren.

Bera Bera

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