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Rocasa Kanaria Handia, Bera Beraren aurkaria EHF Europa Ligako hirugarren kanporaketan

Donostiako taldeak multzoen fasera aurrera egiteko txartela izango du jokoan kanporaketa honetan. Joaneko partida azaroaren 7an eta 8an jokatuko da, eta itzulikoa, berriz, azaroaren 14an eta 15ean.

Bera Bera
Super Amara Bera Berako artxiboko argazkia
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Azken eguneratzea

Super Amara Bera Berak Rocasa Kanaria Handiaren aurka jokatuko du EHF Europa Ligako hirugarren kanporaketa, gaur, asteazkenez, Vienako Europako Eskubaloi Federazioaren egoitzan egindako zozketaren arabera.

Europako txapelketako multzoen fasera sartzeko azken 12 postuak daude jokoan kanporaketan. 

Joaneko partidak azaroaren 7an eta 8an jokatuko dituzte, Telden; itzulikoak, berriz, azaroaren 14an eta 15ean, Donostian. 

Bera Bera Eskubaloia Emakume kirolariak EHF European League

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