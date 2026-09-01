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Maitane Etxeberria: “Helburuak ez dira aldatu; prest gaude datorrenari aurre egiteko”

Iragarkia
Maitane Etxeberria
18:00 - 20:00
Maitane Etxeberria, Bera Berak Donostiako Aquariumean egin duen denboraldiko aurkezpenean.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Super Amara Bera Berak denboraldi honetako taldearen aurkezpena egin du Donostiako Aquariumean. Aldaketa nabarmenena entrenatzailearena izan da, Jon Begiristainena.

Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

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