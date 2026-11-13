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Jon Begiristain: “Tenemos que estar preparados para pasar malos momentos y aprovechar los buenos”
Euskaraz irakurri: Jon Begiristain: “Halako partidak beti gogotsu hartzen dira, gustura gaude”
El entrenador del Bera Bera, Jon Begiristain, ha hablado sobre el partido de la EHF European League que les enfrentará al Rocasa Gran Canaria, este domingo, en Donostia.
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