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Jon Begiristain: “Tenemos que estar preparados para pasar malos momentos y aprovechar los buenos”

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Jon Begiristain, Bera Berako entrenatzailea
18:00 - 20:00
Jon Begiristain, entrenador del Bera Bera
Euskaraz irakurri: Jon Begiristain: “Halako partidak beti gogotsu hartzen dira, gustura gaude”
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Última actualización

El entrenador del Bera Bera, Jon Begiristain, ha hablado sobre el partido de la EHF European League que les enfrentará al Rocasa Gran Canaria, este domingo, en Donostia.

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