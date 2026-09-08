BERA BERA - BETI-ONAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jon Begiristain: “Bertsio hobeago bat emateko aukera dugu Beti-Onaken aurka, eta horren bila goaz”

Iragarkia
Jon Begiristain
18:00 - 20:00
Jon Begiristain prentsaurrekoa ematen.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Begiristainek, Bera Berako entrenatzaileak, prentsaurrekoa eman du. Rocasaren aurka ez zutela beraien “bertsiorik azkarrena erakutsi” adierazi du bertan. Asteazkenean Beti-Onaken aurka neurtuko ditu indarrak Donostiako taldeak, eta ordurako “beraien txispa hori berreskuratu” nahi dutela adierazi du Begiristainek.

Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X