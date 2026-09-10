Mathilde Plotton, Super Amara Bera Berako jokalari berria
Fitxaketa horrekin, Somaza, Karsten eta Carmen Arroyoren lesioek eragindako hiru bajak beteko ditu talde donostiarrak.
Mathilde Plottonek Super Amara Bera Beran jokatuko du denboraldi honetan, Paris 92 taldetik etorrita. Horrenbestez, talde donostiarrak Somaza, Karsten eta Carmen Arroyoren lesioen ondorioz taldean dauden hiru bajak beteko ditu. dator, eta
Atzelari frantziarra Montbrisonekoa da, 27 urte ditu, eta 1,85 metro luze da. Plotton 25-26 sasoian helgdu zen Paris 92 taldera.
Issy Les Moulineauxen 19 partida jokatu zituen, 54 gol sartzeaz gain. 2024-25 ikasturtean, JDA Dijonen jokatu zuen denboran, Europa Ligan hartu zuen parte: 14 partidatan 28 gol sartu zituen.
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