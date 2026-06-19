Elke Karsten Bera Berako jokalariari ebakuntza egingo diote
Hegaleko argentinarrari ekainaren amaieran egingo diote ebakuntza, sorbaldan duen lesio larria sendatzeko, eta 6 hilabete emango ditu bajan.
Elke Karsten Super Amara Bera Berako ezker hegalekoari eta Argentinako selekzioaren funtsezko jokalariari ebakuntza egingo diote ekainaren 29an, sorbaldan duen lesio larria sendatzeko.
Donostiako klubak ostiral honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, jokalariak "ezegonkortasuna du sorbaldako labrumean", eta hil honen amaieran egingo diote ebakuntza.
Karsten, La Garra Argentinako eskubaloi selekzioko izarretako bat, Espainiako Ligako finalean lesionatu zen, Rocasaren aurkako partidan, baloi bat berreskuratzeko ahaleginean sorbalda gainean erori zenean.
Bera Berak bere komunikatuan azpimarratu duenez, Argentinan egindako probetan (jokalaria bere herrialdean dago orain) antzeman diote lesioa, eta , horren arabera, Karstenek 2026an ezingo du jokatu.
Euskal klubak 5 edo 6 hilabete arteko errekuperazio epea aurreikusten du, eta Esther Somaza jokalaria belauneko lesioagatik bajan dagoenez, ez du baztertzen lehen lerroa osatzea Europako Ligara sailkatzeko helburua lortzeko.
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