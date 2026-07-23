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Super Amara Bera Berak fitxaketa berrien aurkezpenarekin hasi du denboraldiaurrea

Iragarkia
Super Amara Bera Berako fitxaketen aurkezpena
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Amandine Balzinc, Alexandra Shunu eta Marie Louis izan dira Donostiako klubaren azkeneko hiru fitxaketak.

Guerreras Iberdrola Liga Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

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