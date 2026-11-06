Edición 61
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Cuenta atrás: todo listo para la 61ª edición de la Behobia-San Sebastián

Publicidad
Behobia-Donostia aurkezpena
18:00 - 20:00
Acto de presentación de la carrera. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Atzerako zenbaketa: dena prest 61. Behobia-Donostiarako
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Se ha presentado la edición 61 de la Behobia-San Sebastián, en la que participarán casi 30.000 personas, con un descenso en la participación femenina este año. Las vencedoras del año pasado, Katherine Ruth Tisalema y Raúl Celada, estarán en la línea de salida, así como Iraitz Arrospide. 

Behobia-San Sebastián Atletismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X