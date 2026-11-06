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Cuenta atrás: todo listo para la 61ª edición de la Behobia-San Sebastián
Euskaraz irakurri: Atzerako zenbaketa: dena prest 61. Behobia-Donostiarako
Se ha presentado la edición 61 de la Behobia-San Sebastián, en la que participarán casi 30.000 personas, con un descenso en la participación femenina este año. Las vencedoras del año pasado, Katherine Ruth Tisalema y Raúl Celada, estarán en la línea de salida, así como Iraitz Arrospide.
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