BEHOBIA-DONOSTIA

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Argazki galeria: 2026ko Behobia-Donostia

2026ko Behobia-Donostia. Argazkia: EFE. 

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Azken eguneratzea

Katherine Tisalema eta Javi Guerra nagusitu dira 2026ko Behobia-Donostian. Guztira, 27.172 atleta aritu dira aurtengo ekitaldian, eta, ohi bezala, giro ikusgarria izan da. 

Emakume kirolariak Behobia-Donostia Atletismoa

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