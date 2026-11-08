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Argazki galeria: 2026ko Behobia-Donostia
Katherine Tisalema eta Javi Guerra nagusitu dira 2026ko Behobia-Donostian. Guztira, 27.172 atleta aritu dira aurtengo ekitaldian, eta, ohi bezala, giro ikusgarria izan da.
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