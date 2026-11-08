BEHOBIA-DONOSTIA
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Behobia-Donostiako anekdota: “Ezkon gaitezen eskatu berri diot”

Iragarkia
Petición matrimonio de Eduardo a Angela en la Behobia
18:00 - 20:00

Eduardo eta Angela, helmuga zeharkatu bezain laster. Argazkia: EITB

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Azken eguneratzea

Behobia-Donostiak beti uzten ditu kirolaz haratago doazen uneak. Aurtengo edizioan, Eduardo eta Angela eguneko anekdota berezienetako baten protagonista izan dira: ezkontzeko eskaera, helmuga zeharkatu eta batera.

Behobia-Donostia Atletismoa

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