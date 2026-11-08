Javi Guerra eta Katherine Tisalema nagusitu dira 61. Behobia-Donostian
Bi korrikalariek bakar-bakarrik zeharkatu dute helmuga, euren probetan nagusitasuna erakutsita. Ekuadortarrak bigarren garaipena jarraian lortu du.
Javi Guerra eta Katherine Ruth Tisalema nagusitu dira 61. Behobia-Donostian. Igande honetan jokatutako proban, biek ala biek erakustaldi bikaina eman dute, eta aurkariak atzean uztea lortu dute azken kilometroetan.
Gizonezkoen lasterketan, lehia bizia izan da azken txanpara arte. Javi Guerra, Raul Celada eta Iraitz Arrospide lasterketaren buruan joan dira ibilbidearen zati handi batean, baina segoviarrak eraso erabakigarria jo du ibilbideko zatirik gogorrenean, Gaintxurizketan. Hala, aurkariak atzean utzita, bakarrik iritsi da helmugara, 1:01:14ko denborarekin.
Emakumezkoen proban, Katherine Tisalema erritmo bizian aritu da hasieratik, eta aldea atera die lehiakideei. Devora Krasimirova bulgariarrak helmugarako 6 kilometroren faltan harrapatu du, baina ezin izan dio ekuadortarraren azken erasoari eutsi. Tisalemak berriro egin du ihes azken 4 kilometroetan, eta bera nagusitu da azkenean Behobia-Donostian, bigarren urtez jarraian, 1:08:58ko denborarekin.