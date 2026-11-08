Behobia-Donostia

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Inocenta, emakume maia ekintzailea: “Emakumeok gaitasunak eta trebetasunak ditugu, aukera ematen zaigunean"

Iragarkia
Inocenta emakume indigena
18:00 - 20:00
Errugabea, emakume aktibista maia. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Guatemalako Alta Verapaz departamenduko emakumeek atletismoa erabiltzen dute beren eskubideen alde borrokatzeko. Inocenta Behobia-Donostian aritu da, egiten duten lana ikusarazteko asmoz.

Behobia-Donostia Atletismoa

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