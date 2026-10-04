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Mark Kiptoo, con nuevo récord mundial en mayores de 50 años, y Maitane Melero ganan la Media Maratón de San Sebastián

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Mark Kiptoo
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mark Kiptook, 50 urtetik gorako atleten munduko errekorra hautsita, eta Maitane Melerok Donostiako Maratoi Erdia irabazi dute
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Kiptoo, con un tiempo de 1:03:57, ha hecho la mejor marca mundial en la categoría de atletas mayores de 50 años; Melero, tras superar una grave lesión, se ha hecho con la victoria. 

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