BEHOBIA-DONOSTIA
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Javi Guerra eta Katherine Ruth Tisalema, 2026ko Behobia-Donostiako irabazleak

Iragarkia
BEHOBIA IRABAZLEAK MUNTAIA
18:00 - 20:00

Javi Guerra, helmuga zeharkatzen. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

Ekuadorko korrikalariak 1:08:58ko denbora egin du, Devora Krasimirova eta Celia Antonen aurretik. Gizonezkoetan, Javi Guerra 1:01:14ko denborarekin helmugaratu da, Raul Celada iazko irabazlearen eta Iraitz Arrospide gipuzkoarraren aurretik.

Behobia-Donostia Atletismoa

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