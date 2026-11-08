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Javi Guerra eta Katherine Ruth Tisalema, 2026ko Behobia-Donostiako irabazleak
Ekuadorko korrikalariak 1:08:58ko denbora egin du, Devora Krasimirova eta Celia Antonen aurretik. Gizonezkoetan, Javi Guerra 1:01:14ko denborarekin helmugaratu da, Raul Celada iazko irabazlearen eta Iraitz Arrospide gipuzkoarraren aurretik.
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