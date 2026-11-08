Behobia-Donostia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jesus, oinutsik korrika egin ondoren: “Oinak zikin samar daude, baina ez didate minik ematen"

Iragarkia
Corredor descalzo Behobia
18:00 - 20:00
Jesusek oinutsik egin du lasterketa. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jesusek oinutsik korritu ditu Behobia-Donostia lasterketako 21 kilometroak. Zalantzarik gabe, erronka zaila da. Nola bukatu ote du lasterketa?

Behobia-Donostia Atletismoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X