Behobia-Donostia 2026
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Irrintzi batek eta aurresku batek eman diote hasiera lasterketari

Iragarkia
18:00 - 20:00
Irrintziaren unea. Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Behobiako "Eraiki" dantza taldearen aurreskuak eta parte-hartzaileetako baten irrintzi batek hasiera hunkigarria eman diote 2026ko Behobia-Donostia lasterketari.

Behobia-Donostia Atletismoa

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