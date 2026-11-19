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75 herrialdetatik etorritako 7.000 lagunek hartuko dute parte Donostiako Maratoian
Igandean jokatuko da Donostiako Maratoiaren 47. edizioa. 7.000 lagunek hartuko dute parte lasterketan, horietatik 1.306 emakumeak izango dira. 10 kilometroko lasterketa ere izango da aurretik. Jarraitu zuzenekoa, 09:00etatik aurrera, kirolakeitb.eus atarian.
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