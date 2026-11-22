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Yazami Mohamed Fouadek eta Amelie Saussezek irabazi dute Donostiako 47. maratoia
Yazami Mohamed Fouad marokoarra, 2:19:40ko denborarekin, eta Amelie Saussez belgikarra, 2:35:30eko markarekin, izan dira igande honetan jokatutako Donostiako 47. Maratoiaren irabazleak. Gizonezkoetan, Youness Assehli marokoarra izan da bigarren, eta Unai Arroyo euskal korrikalariak hirugarren postua eskuratu du. Emakumezkoetan, Tracy Barlow britainiarrak bigarren egin du, eta Maitane Melero nafarrak podiuma osatu du hirugarren postuan.
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