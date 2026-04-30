Pogacarrek bere bigarren garaipena erdietsi du Romandiako Itzulian, bigarren etapa ere esprintean irabazi ostean

Soderqvist, Conca, Thalmann eta Renard-Haquin izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, baina tropelak helmugarako lau kilometroren faltan harrapatu ditu. Azken metroetan, Esloveniako txapeldunak bere garaipen gose aseezina erakutsi eta berriro irabazi du.

Tadej Pogacarrek (UAE) besoak altxatu ditu berriro helmugan. Argazkia: EFE
E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadej Pogacar (UAE) esloveniarrak irabazi du ostegun honetan Romandiako Tourreko bigarren etapa, 173,1 kilometrokoa. Rue eta Vucherens herrien artean (Suitza) jokatu da. Vuillens  (3,1 kilometro % 5,4ra) hirugarren mailako mendatea hiru aldiz igo dute txirrindulariek. Munduko txapeldunak eta lasterketako liderrak bere bigarren garaipena lortu du, esprintean. Pogacarrek Dorian Godon (INEOS Grenadiers) gainditu du helmugan.

Jakob Soderqvist suediarra (Lidl-Trek), Filippo Conca italiarra (Jayco), Roland Thalmann suitzarra (Tudor) eta Henri-François Renard-Haquin frantziarra (Picnic) izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak. Soderqvist, ihes eginda zegoen azken txrrindularia, lau kilometroren faltan harrapatu du tropelak.

Azken hiru kilometroetan, Jefferson Cepeda (Movistar) ekuadortarra eta Florian Lipowitz (Red Bull-BORA) alemaniarra erasoa jotzen saiatu dira, baina Pogacar bi txirrindularien bila atera da, eta azken metroetara tropeltxo txiki bat iritsi da. Txapeldun esloveniarrak bere garaipen gose aseezina erakutsi du berriro, eta etapa irabazi du esprintean.

Horrela, Pogacar nagusi izan da bigarren egunez jarraian beste erakustaldi batean, esprint zirraragarri eta estu batean. Finn Fisher-Black zeelandaberritarra (Red Bull-BORA-hansgrohe) hirugarren helmugaratu da.

Esloveniarrak 4:08:11n gelditu du erlojua, eta sailkapen nagusian bere abantaila areagotu du, 17 segundo Florian Lipowitz alemaniarrarekiko (Red Bull-BORA-hansgrohe) eta 26 Lenny Martinez frantziarrarekiko (Bahrain-Victorious).

Horrela, munduko txapeldunak bere sentsazio onekin jarraitzen du Suitzan, atzo Romandiako Itzulian lehen garaipena lortu ondoren. Bitik bi irabazi ditu dagoeneko.

Lasterketak hirugarren etaparekin jarraituko du ostiral honetan, 176.6 kilometrokoa. Orben hasi eta amaituko da. Txirrindulariek Col Mollendruz igo beharko dute, ia 9 kilometro batez beste % 6ko aldapekin, helmugatik 32 kilometrora.

Results powered by FirstCycling.com

Tadej Pogacarrek irabazi du Romandiako Tourreko lehen etapa eta liderraren elastikoa jantzi du
Dorian Godon frantziarrak irabazi du atariko etapa eta Romandiako Tourreko lehen liderra da
