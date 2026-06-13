Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zazpigarren etapako azken kilometroa

18:00 - 20:00

Isaac del Toro.  Argazkia: @tourauverhalpes

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du La Bridoire eta Grand Colombier artean jokatu den Auvernia Rodano Alpes Tourreko zazpigarren etapa (133.6 km).

Del Toro 3h.41.41 denbora eginda helmugaratu zen, 36,2 km/h-ko abiaduran, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari (Lidl Trek), eta 39 segundo Tobias Halland Johannessen norvegiarrari (Uno X).

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