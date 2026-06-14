Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko zortzigarren eta azken etapako azken kilometroa

Isaac del Toro
18:00 - 20:00

Isaac Del Torok pozik ospatu du garaipena. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Isaac Del Toro (UAE) mexikarra nagusitu da Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren 78. edizioan, Beaufort eta Plateau de Solaison-Brison artean jokatutako 8. eta azken etapa irabazita. Juan Ayuso sailkatu da bigarren, eta Tobias Halland Johannessen (Uno-X) izan da hirugarrena. 

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