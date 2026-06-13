Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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Del Toro nagusitu da Grand Colombierren, eta Tuckwellek lider jarraitzen du

Del Toro ihes eginda helmugaratu da, eta 25 segundo atera dizkio Juan Ayuso espainiarrari eta 39 Tobias Halland Johannessen norvegiarrari.

Isaac Del Toro Dauphine

Isaac Del Toro, garaipena ospatzen. Argazkia: EITB

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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du gaur La Bridoire eta Grand Colombier artean jokatu den Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko 7. etapa, 133.6 kilometroko ibilbidea izan duena. Luke Tuckwell (Red Bull-BORA) australiarrak, bere aldetik, maillot horiari eutsi dio.

Del Toro ihes eginda helmugaratu da, 3 ordu, 41 minutu eta 41 segundoko denbora eginda, eta 24 segundo atera dizkio Juan Ayuso (Lidl Trek) espainiarrari eta 38 segundo Tobias Halland Johannessen (Uno-X) norvegiarrari.

Sailkapen nagusian, Luke Tuckwell australiarrak jarraitzen du lider; ondoren, Matteo Jorgenson (Visma) estatubatuarra dago, 42 segundora, eta Del Toro dago hirugarren, 49 segundora.

Etapa hirugarren mendatearen jaitsieran neutralizatu egin behar izan da, Saint-Maurice-de-Rotherens mendatean, errepidean legarra zegoelako.

Helmugatik 96 km-ra, Paul Seixasek eroriko gogorra izan du. Faborito nagusia hiru minutu baino gehiago egon da bide bazterrean etzanda. Berriro igo da bizikletara, baina 4 minutu baino gehiagora zegoen dagoeneko.

Grand Colombier (maila bereziko mendatea, 8,4 km eta batez beste % 10,2ko maldak ditu) izan da etapako epaile nagusia. Ayusoren Lidl Trek funtsezkoa izan da ihesaldia zapuzteko. Tuckwell liderrak berehala eman du amore.

Helmugatik 6,6 kilometrora, Juan Ayuso agertu da, bere bertsiorik onena erakusteko prest, Tulett, Jorgenson, Del Toro, Johannessen eta Uijtdebroeks atzean utzita.

18:00 - 20:00

Etaparen bila abiatu da orduan. Helmugatik 4 kilometrora, baina, Del Toro ere aurrera egin du, Jorgenson erantzun ezinik utzita. Helmugatik 1,6 km-ra harrapatu du lasterketaren buruan zihoan espainiarra, baina mexikarrak bala bat gehiago zuen eta Alacantekoaren parean jarri orduko erabili du.

Del Toro gora etorri da, Ayusok amore eman duen bitartean. UAE taldeko liderrak besoak altxatu ditu berriro, Tirreno Adriatikoan nagusitu eta 90 egunera.

Etapako sailkapena

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