Dorian Godon frantziarrak irabazi du atariko etapa, eta lehen liderra da
Ineos Grenadier taldeko txirrindulari frantziarrak hiru kilometro pasatxoko ibilbidean 6 segundo sartu dizkie Ivo Oliveira portugaldarrari (UAE) eta Jakob Soderqvist suediarrari (Lidl-Trek), bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Dorian Godon (Ineos Grenadier) frantziarrak irabazi du Romandiako Itzuliaren atariko etapa, Villars-sur-Glane herrian (Suitza) hasi eta amaitu dena, eta 3,2 kilometroko ibilbidea izan duena.
Txirrindulari frantziarrak 6 segundo sartu dizkie Ivo Oliveira portugaldarrari (UAE) eta Jakob Soderqvist suediarrari (Lidl-Trek), bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Gainera, atariko irabazleak 7 segundo atera dizkio Tadej Pogacar eslovakiarrari (UAE), bosgarren sailkatuari, eta 8 segundo Primoz Roglici (Red Bull-BORA).
Denbora batez postuan mantendu den lehen liderra Oliveira portugaldarra izan da, nahiz eta irteeratik hamahirugarren abiatu. Bi segundo baino gehiagotan hobetu du Primoz Roglic esloveniarraren denbora (3:43.66).
Hala ere, lehen postuan denbora gehien iraun duena Godon bera izan da (3:35.12). Laster irten da, hogeita hirugarrena, eta inork ezin izan du gainditu, ezta Pogacarrek ere, Romandian debuta egin du txirrindulari esloveniarrak (3:42.29).
Sailkapen orokorrerako beste hautagai batzuk antzeko denboretan egon dira. Florian Lipowitzek (3:45.09), Antonio Tiberik (3:52.14) edo Lenny Martinezek (3:52.46) ez dute galera handirik izan.
Lasterketaren lehen etapa bihar jokatuko da. Tropelak 171,2 kilometro egingo ditu, Martignyn hasi eta bukatu, eta Ovronnaz lehen mailako mendateari aurre egingo dio: 8,9 kilometro, % 9,8ko batez besteko aldapekin.
