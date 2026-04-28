ROMANDIAKO ITZULIA

Dorian Godon frantziarrak irabazi du atariko etapa, eta lehen liderra da

Ineos Grenadier taldeko txirrindulari frantziarrak hiru kilometro pasatxoko ibilbidean 6 segundo sartu dizkie Ivo Oliveira portugaldarrari (UAE) eta Jakob Soderqvist suediarrari (Lidl-Trek), bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.

Dorian Godon (Ineos Grenadiers) Romandiako Tourreko aurreneko liderra da. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Dorian Godon (Ineos Grenadier) frantziarrak irabazi du Romandiako Itzuliaren atariko etapa, Villars-sur-Glane herrian (Suitza) hasi eta amaitu dena, eta 3,2 kilometroko ibilbidea izan duena.

Txirrindulari frantziarrak 6 segundo sartu dizkie Ivo Oliveira portugaldarrari (UAE) eta Jakob Soderqvist suediarrari (Lidl-Trek), bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.

Gainera, atariko irabazleak 7 segundo atera dizkio Tadej Pogacar eslovakiarrari (UAE), bosgarren sailkatuari, eta 8 segundo Primoz Roglici (Red Bull-BORA).

Denbora batez postuan mantendu den lehen liderra Oliveira portugaldarra izan da, nahiz eta irteeratik hamahirugarren abiatu. Bi segundo baino gehiagotan hobetu du Primoz Roglic esloveniarraren denbora (3:43.66).

Hala ere, lehen postuan denbora gehien iraun duena Godon bera izan da (3:35.12). Laster irten da, hogeita hirugarrena, eta inork ezin izan du gainditu, ezta Pogacarrek ere, Romandian debuta egin du txirrindulari esloveniarrak (3:42.29).

Sailkapen orokorrerako beste hautagai batzuk antzeko denboretan egon dira. Florian Lipowitzek (3:45.09), Antonio Tiberik (3:52.14) edo Lenny Martinezek (3:52.46) ez dute galera handirik izan.

Lasterketaren lehen etapa bihar jokatuko da. Tropelak 171,2 kilometro egingo ditu, Martignyn hasi eta bukatu, eta Ovronnaz lehen mailako mendateari aurre egingo dio: 8,9 kilometro, % 9,8ko batez besteko aldapekin.

