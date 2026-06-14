Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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Isaac Del Torok irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

Isaac Del Toro mexikarrak, Luke Tuckwell australiarrak eta Juan Ayuso espainiarrak osatu dute azken podiuma. Hala, Del Torok Tadej Pogacar esloveniaren tokia hartu du.

Isaac Del Toro

Del Toro, garaipena ospatzen. Argazkia: EITB

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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Isaac Del Toro (UAE) mexikarrak irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren (lehen Dauphine zena) 78. edizioa, Beaufort eta Plateau de Solaison-Brison artean jokatutako 8. eta azken etapa (120,1 km) ere eskuratuta.

Del Torok erasoa jo du gailurretik 8,8 kilometrora, eta bigarren etapa garaipena eskuratu du, 3 ordu, 35 minutu eta 7 segungoko denbora eginda.

Juan Ayuso (Lidl-Trek) espainiarra helmugaratu da bigarren, minutu batera, eta Tobias Halland Johannessen (Uno-X) norvegiarra izan da hirugarrena.

Azken podiuma Del Torok, Luke Tuckwell australiarrak eta Juan Ayusok osatu dute. Hala, Del Torok Tadej Pogacar esloveniarraren tokia hartu du.

Eguneko ihesaldia 8 txirrindularik osatu dute. Sailkapen nagusian ondoen sailkatuta zegoena Bisieux frantziarra zen (4 minutu eta 40 segundora zegoen), baina horrek ez ditu faboritoak gehiegi aztoratu. Tropelak, hala ere, ez die alde handia ateratzen utzi.

Isaac Del Toro, lasterketako irabazlea

"Garaipen bikaina da, ezin dut sinetsi"

UAEk dena eman du Plateau de Solaison mendatearen igoeran. Pablo Torresek soka tenkatu du faboritoen artean lehen aukeraketa egiteko eta, bide batez, iheslarien aldea murrizteko. Helmugatik 8,8 kilometrora madrildarra atzean geratu denean, Del Toro Rodriguezekin eta Paret-Peintrerekin geratu da. Jorgenson ez da mexikarrari jarraitzen saiatu, Ayuso atzean geratu da eta Tuckwellek agur esan dio maillot horiari.

Hurrengo biktima Carlos Rodriguez izan da, ihesaldi luze batean indarrak ahituta. Del Torok kronoigoerari ekin dio. Ayusok podiumera sartzeko apustua egin du orduan, Jorgenson eta Johannessen atzean utzita.

18:00 - 20:00

Igoeran garaipena ziurtatu du Del Torok, ez baitu segundo bakar bat ere galdu azken kilometroetan. Bigarren garaipena jarraian lortu du horrela, maldan gora, argi utzita une erabakigarrietan agertzen badakiela.

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