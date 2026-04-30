Tour de Romandía
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Pogacar hace doblete tras imponerse al sprint en la segunda etapa

Söderqvist, Conca, Thalmann y Renard-Haquin han protagonizado la fuga del día, pero han sido neutralizados a cuatro kilómetros de meta. Un reducido pelotón se ha plantado en los últimos metros, donde el campeón esloveno ha vuelto a imponer su insaciable hambre de victoria.
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Tadej Pogacar (UAE) vuelve a levantar los brazos en la meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tadej Pogacarrek esprintean irabazi du Romandiako Itzuliko bigarren etapa
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) ha vuelto a vencer este jueves en la segunda etapa del Tour de Romandía de 173,1 kilómetros, entre las localidades de Rue y Vucherens (Suiza), en un circuito repleto de colinas y con tres ascensos a Vuillens, de tercera categoría (3,1 kilómetros al 5,4 %). El campeón del mundo y líder de la prueba ha cosechado su segunda victoria parcial consecutiva esta vez al sprint. Pogacar ha superado a Dorian Godon (INEOS Grenadiers) en línea de meta.

El sueco Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), el italiano Filippo Conca (Jayco), el suizo Roland Thalmann (Tudor) y el francés Henri-François Renard-Haquin (Picnic) han protagonizado la fuga del día. El pelotón comandado por Pogacar ha cazado al último superviviente de la escapada, Söderqvist, a cuatro kilómetros de meta.

En los tres últimos kilómetros, el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA) lo han intentado sendos ataques, pero Pogacar ha salido a por ambos ciclistas anulando sus demarrajes. Finalmente, un reducido pelotón se ha plantado en los últimos metros, donde el campeón esloveno ha impuesto su insaciable hambre de victoria.

Así, Pogacar ha vuelto a dominar por segundo día consecutivo en otra exhibición, que ha concluido con un emocionante y agónico esprint, entre un nutrido grupo de corredores, con el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), subiendo al podio en tercera posición.

El esloveno ha parado el crono en 4:08:11 y aumentó la distancia en la general frente a sus inmediatos perseguidores, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 17 segundos, y el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), a 26.

De esta forma, el campeón del mundo continúa con sus buenas sensaciones en Suiza, donde ayer inauguró su casillero de victorias en el Tour de Romandía, y hoy lo amplía en un impoluto dos de dos esta temporada.

La carrera continuará este viernes con la tercera etapa, de 176.6 kilómetros, con salida y llegada en Orbe. El punto fuerte estará nen el ascenso al Col Mollendruz, con casi 9 kilómetros al 6% de desnivel, localizada a 32 kilómetros de la llegada a meta.

Results powered by FirstCycling.com

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