Así, Pogacar ha vuelto a dominar por segundo día consecutivo en otra exhibición, que ha concluido con un emocionante y agónico esprint, entre un nutrido grupo de corredores, con el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), subiendo al podio en tercera posición.

El esloveno ha parado el crono en 4:08:11 y aumentó la distancia en la general frente a sus inmediatos perseguidores, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 17 segundos, y el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), a 26.

De esta forma, el campeón del mundo continúa con sus buenas sensaciones en Suiza, donde ayer inauguró su casillero de victorias en el Tour de Romandía, y hoy lo amplía en un impoluto dos de dos esta temporada.

La carrera continuará este viernes con la tercera etapa, de 176.6 kilómetros, con salida y llegada en Orbe. El punto fuerte estará nen el ascenso al Col Mollendruz, con casi 9 kilómetros al 6% de desnivel, localizada a 32 kilómetros de la llegada a meta.