El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como el danés Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.

Ineos se ha mostrado implacable superando registros que parecían inalcanzables. Finalmente, impulsado por Vauquelin y Oscar Onley, en el podio de la general, ha vencido con un tiempo de 26.40, a una media de 52,8 km/hora. La segunda plaza para el Lidl de Ayuso a 2 segundos, seguido de un sorprendente Decathlon a 11, el Visma de Vingegaard a 15, el Redl Bull Bora a 20, un buen Movistar, el EF a 23, el Movistar de Iván Romeo a 28 y el UAE de McNulty y Soler a 37.

En la general Ayuso manda con 2 segundos de ventaja sobre el francés Kevin Vauquelin y 3 respecto al británico Oscar Onley. El danés Jonas Vingeggard es octavo a 17 y cierra el top 10 el colombiano Daniel Felipe Martínez a 22.

La contrarreloj por equipos incluía dos subidas cortas de 1,5 kilómetros con pendiente inferior al 5%. Ninguna escuadra ha mantenido de principio a fin a todos sus componentes, pero se contaban los tiempos individuales. Los favoritos obligados a entrar delante e incluso a llevar la responsabilidad de impulsar a los compañeros.