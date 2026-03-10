PARÍS NIZA: TERCERA ETAPA

Ineos vuela en la contrarreloj por equipos, pero Juan Ayuso del Lidl Trek se pone líder

El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.
El equipo Ineos, en la crono por equipos. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ineos Grenadiers taldeak irabazi du hirugarren etapako erlojupekoa, baina Ldl Trek taldeko Juan Ayuso lider jarri da
AGENCIAS | EITB

El valenciano Juan Ayuso (Lidl Trek) es el nuevo líder de la París Niza merced al segundo puesto de su equipo, el Lidl Trek, en la contrarreloj disputada sobre un recorrido de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire, en la que se ha impuesto el Ineos con 2 segundos de ventaja sobre la formación del corredor de Jávea.

Así han llegado a meta los tres primeros equipos

El botín se ha repartido tras una emocionante contrarreloj por escuadras en la que el valenciano ha tomado el mando en la general alejando en un puñado de segundos a sus rivales directos, como el danés Jonas Vingegaard, quien se ha dejado 13 segundos.

Ineos se ha mostrado implacable superando registros que parecían inalcanzables. Finalmente, impulsado por Vauquelin y Oscar Onley, en el podio de la general, ha vencido con un tiempo de 26.40, a una media de 52,8 km/hora. La segunda plaza para el Lidl de Ayuso a 2 segundos, seguido de un sorprendente Decathlon a 11, el Visma de Vingegaard a 15, el Redl Bull Bora a 20, un buen Movistar, el EF a 23, el Movistar de Iván Romeo a 28 y el UAE de McNulty y Soler a 37.

En la general Ayuso manda con 2 segundos de ventaja sobre el francés Kevin Vauquelin y 3 respecto al británico Oscar Onley. El danés Jonas Vingeggard es octavo a 17 y cierra el top 10 el colombiano Daniel Felipe Martínez a 22.

La contrarreloj por equipos incluía dos subidas cortas de 1,5 kilómetros con pendiente inferior al 5%. Ninguna escuadra ha mantenido de principio a fin a todos sus componentes, pero se contaban los tiempos individuales. Los favoritos obligados a entrar delante e incluso a llevar la responsabilidad de impulsar a los compañeros.

Este miércoles llega el primer final en alto con la disputa de la cuarta etapa entre Bourges y Uchon, de 195 km, un recorrido llano en sus primeros 120 km y unos 70 finales que concentran tres puertos: la Cota de la Croix des Cerisiers (3a, 6,2 km al 4,1), la Cota de la Croix de la Liberation (2a, 4,7 km al 5,3) y la meta en alto en Uchon, un primera de 8 km al 4,5. Los favoritos medirán sus fuerzas.

