GRAND PRIX ORIENTE

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Van't Geloofek esprintean Laboral Kutxa-Euskadiri zortzigarren garaipena eman dio El Salvadorren

Herbehereetako txirrindulariak irabazi du Grand Prix Oriente lasterketa. Tropeleko azkarrena izan da 76 kilometroko ibilbidean, Usulutan hiriko helmugan.

Marjolein-vant-Geloof-Grand-Prix-Oriente-El-Salvador

Marjolein van't Geloof, helmugan. Irudia: Laboral Kutxa-Euskadi

author image

EITB

Azken eguneratzea

Marjolein van't Geloofek (Laboral Kutxa-Euskadi) irabazi du Grand Prix Oriente lasterketa, El Salvadorren. Horrela, euskal taldeak zortzi garaipeneko balantze ikusgarriarekin bukatu du herrialde horretan egindako bira.

Van't Geloof izan da tropeleko azkarrena 76 kilometroko ibilbidean, Usulutan hiriko helmugan. Peio Goikoetxeak zuzentzen duen taldeak kontrolpean izan du lasterketa azken kilometroetan, Herbehereetako txirrindulariak besoak altxatzeko esprinta modu ezin hobean prestatuz. Gainera, Catalina Soto hirugarren izan da helmugan.

Sailkapena

Euskal taldeak zortzi garaipen lortu ditu urtarrilaren 17tik. El Salvadorreko Tourrean, Cata Sotok bi etapa irabazi zituen, Van 't Geloof bat, eta Paula Patiñok azkena eta sailkapen nagusia bereganatu zituen.

Klasikoei dagokienez, Yuliia Biriukovak irabazi zuen GP El Salvador igandean, Patiñok GP Longitudinal del Norte asteartean eta Van 't Geloofek amaiera bikaina eman dio birari asteazken honetan GP Orienten garaipena lortuta.

Emaitza horiek, Mallorcako Challengen egindako lanari gehituta — Debora Silvestri bosgarren eta bederatzigarren sailkatu zen —, Laboral Kutxa-Euskadi 2026ko UCI sailkapeneko bigarren postuan jarri dute, UAEren atzetik.

Euskal taldea Pionera Race lasterketan lehiatuko da igande honetan.

 

Paula Patiñok irabazi du El Salvadorreko Grand Prix Longitudinal del Norte txapelketa
Yuliia Biriukuva ukrainarrak irabazi du El Salvador Sari Nagusia
Paula Patiño txirrindulari kolonbiarrak irabazi du El Salvadorreko Tourra
Emakume kirolariak Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

Zure interesekoa izan daiteke

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.   Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.    

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X