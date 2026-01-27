El Salvador
Gorde
Paula Patiño Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du Grand Prix Longitudinal del Norte lasterketa

Horrela, euskal taldeak zazpigarren garaipena lortu du El Salvadorren egin duen bira arrakastatsuan. Kolonbiarrak El Salvadorreko Tourra irabazi zuen joan den astean.

Paula-Patiño-vence-en-Grand-Prix-Longitudinal-del-Norte

Paula Patiñok Francesca Hall gainditu du helmugan. Irudia: Laboral Kutxa-Euskadi

Paula Patiñok (Laboral Kutxa-Euskadi) irabazi du Grand Prix Longitudinal del Norte lasterketa. Honenbestez, euskal taldeak El Salvadorreko bira arrakastatsuan lortu duen zazpigarren garaipena da.

Patiñok Francesca Hall (Roland) gainditu du helmugan, 100 kilometroko ibilbide gogorra egin ostean. Patiñok El Salvadorreko Tourra irabazi zuen joan den astean.

Euskal taldeak ohar batean azaldu duenez, kolonbiarrak buruz buruko sprintean irabazi dio Halli, talde morearen protagonismoa berresteko eta taldekideen ahalegina eta lana saritzeko.

Iragan igandean Grand Prix El Salvador bereganatu zuen Yuliia Biriukova taldekideak, eta aurreko astean Tourreko lau etapak eta sailkapen nagusia irabazi zituen kolonbiarrak.

El Salvadorreko bira – Naia Amondarain, Yuliia Biriukova, Idoia Eraso, Yana Kuskova, Paula Patiño, Cata Soto eta Marjolein van 't Geloof, Peio Goikoetxearen kirol zuzendaritzapean – bihar amaituko du euskal taldeak Grand Prix de Oriente izeneko lasterketan.

Emakume kirolariak Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

