Paula Patiño Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du Grand Prix Longitudinal del Norte lasterketa
Horrela, euskal taldeak zazpigarren garaipena lortu du El Salvadorren egin duen bira arrakastatsuan. Kolonbiarrak El Salvadorreko Tourra irabazi zuen joan den astean.
Paula Patiñok (Laboral Kutxa-Euskadi) irabazi du Grand Prix Longitudinal del Norte lasterketa. Honenbestez, euskal taldeak El Salvadorreko bira arrakastatsuan lortu duen zazpigarren garaipena da.
Patiñok Francesca Hall (Roland) gainditu du helmugan, 100 kilometroko ibilbide gogorra egin ostean. Patiñok El Salvadorreko Tourra irabazi zuen joan den astean.
Euskal taldeak ohar batean azaldu duenez, kolonbiarrak buruz buruko sprintean irabazi dio Halli, talde morearen protagonismoa berresteko eta taldekideen ahalegina eta lana saritzeko.
Iragan igandean Grand Prix El Salvador bereganatu zuen Yuliia Biriukova taldekideak, eta aurreko astean Tourreko lau etapak eta sailkapen nagusia irabazi zituen kolonbiarrak.
El Salvadorreko bira – Naia Amondarain, Yuliia Biriukova, Idoia Eraso, Yana Kuskova, Paula Patiño, Cata Soto eta Marjolein van 't Geloof, Peio Goikoetxearen kirol zuzendaritzapean – bihar amaituko du euskal taldeak Grand Prix de Oriente izeneko lasterketan.
Jay Vinek eskafoidea hautsita irabazi zuen Down Under Tourra
Australiar txirrindulariak erorikoa izan zuen igandean, lasterketako azkenengo etapan, kanguro bat pelotoian bat-batean sartu zenean. Astearte honetan egin diote ebakuntza Vineri.
Vingegaardek erorikoa izan du, zale batek enbarazu eginda, baina ez du ondoriorik izan
Visma-Lease a Bikeko txirrindularia ondo dago, eta ez du lesiorik izan, taldeak ohar batean azaldu duenez.
Julija Biriukovak (Laboral Kutxa) bigarren postu bikaina lortu du San Salvadorko Sari Nagusian
Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) britainiarra nagusitu da azken igoeran, baina Laboral Kutxako txirrindulariak erritmo altuari eutsi dio bigarren postua lortzeko, segundo gutxi batzuk geroago helmugaratuta.
2026ko Itzuliko etapa bat Basaurin hasi eta amaituko da
Basauriko Udalak eta OCETAk hitzarmena sinatu dute, udalerria hurrengo edizioko etapa bateko egoitza izan dadin.
Paula Patiño Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorreko Tourra
Asteazken honetan korritu da lasterketako azken etapa, Santa Anan. 96 kilometroko ibilbidean, euskal taldeak kontrolpean izan du lasterketa, eta, azkenean, sailkapen nagusiko saria eskuratu du txirrindulari kolonbiarraren bidez.
Caja Rural-Seguros RGA taldeak ilusioz aurkeztu du denboraldi berria
Nafarroako taldea 25 talde onenen artean geratu zen iaz eta horrek jauzi handia egiteko aukera eman dio denboraldia planifikatzerako orduan. Pro team mailako lasterketa guztietan parte hartzeko aukera izanen du.
Catalina Soto Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorreko Tourreko hirugarren etapa
Euskal taldearen hirugarren garaipena da lasterketan, Sotok berak atariko etapa bereganatu baitzuen, eta Marjolein Vant Geloof Herbeheretako txirrindulariak, aurreneko etapa.
Euskaltel Euskadik denboraldiko proiektua aurkeztu du
Talde laranja gogotsu ageri da deboraldi berriari begira. Harrobiaren aldeko apustua egin dute, eta lehen 30en artean sartzea dute helburu. Hogei txirrindulariko taldeak, ostiralean jokatuko du lehen proba, Morvedre Sari Nagusia, Castellón.
Gizonezkoen eta emakumezkoen 2026ko UCI World Tourreko egutegia
Emakumezkoen lehen proba, Down Under Tourra, urtarrilaren 17an hasiko da. Gizonezkoak hiru egun geroago hasiko dira lehiatzen, proba berean.