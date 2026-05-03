TURKIAKO ITZULIA

Sebastian Berwick Caja Rural taldeko txirrindulariak irabazi du Turkiako Itzulia

Kern Pharma taldeko Ivan Ramiro Sosa izan da bigarren, eta Mikel Bizkarra eta Ibon Ruiz euskal txirrindulariek hamar onenen artean bukatu dute Turkiako Itzulia.

Sebastian Berwick australiarra garaile Turkiako Itzulian. Argazkia: Caja Rural-Seguros RGA
AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Caja Rural-Seguros RGA taldeko Sebastian Berwick txirrindulari australiarra gailendu da gaur bukatu den Turkiako Itzulian. Zortzigarren eta azken etapa Ankaran lehiatu da, eta Tom Crabbe (Flanders-Baloise) belgikarra izan da helmuga zeharkatzen lehena.

Hainbat erasoaldi izan dira etapa honen hasieran, baina batek ere ez du arrakastarik izan. Sailkapen nagusiari dagokionez, Kern Pharma taldeko Ivan Ramiro Sosa saiatu da liderrari garaipena lehiatzen, baina Berwickek ondo eutsi dio sailkapen nagusian zuen 5 segundoko abantailari, eta ez da ezustekorik izan. Horrenbestez, txirrindulari kolonbiarra bigarren izan da azkenean.

Etapari dagokionez, Tom Crabbe izan da azkarrena esprintean, eta bere hirugarren etapa irabazi du Turkiako Itzulian. Vermoote Jelle (Tarteletto-Isorex) belgikarra eta Aniolkowski Stanislaw (Cofidis) poloniarra izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.

Turkiako Itzuliko hamar onenen artean amaitu dute Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) bizkaitarrak eta Ibon Ruiz (Kern Pharma) arabarrak; 7. eta 9. izan dira, hain justu ere.

