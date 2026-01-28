Van't Geloof al sprint da al Laboral Kutxa-Euskadi su octava victoria en la gira por El Salvador
Marjolein van't Geloof (Laboral Kutxa-Euskadi) se ha impuesto en el Grand Prix Oriente, sellando un cierre por todo lo alto para el conjunto morado en El Salvador. Así, el equipo vasco ha culminado esta gira con un balance espectacular de ocho victorias.
Van't Geloof ha sido la más rápida del pelotón en un recorrido de 76 kilómetros hasta la ciudad de Usulután, ideal para una llegada masiva. El equipo dirigido por Peio Goikoetxea ha controlado la carrera en los kilómetros finales, lanzando el sprint para que la ciclista neerlandesa alzara los brazos con autoridad en la línea de meta. Además, Catalina Soto ha sido tercera.
El equipo vasco ha sumado ocho victorias desde el pasado 17 de enero. En el Tour El Salvador, Cata Soto se anotó dos etapas, Van't Geloof una, y Paula Patiño se llevó tanto la última jornada como la clasificación general.
En cuanto a las clásicas, Yuliia Biriukova se impuso en el GP El Salvador el domingo, Patiño en el GP Longitudinal del Norte el martes y Van't Geloof ha puesto la guinda este miércoles en el GP Oriente.
Estos resultados, sumados a la destacada actuación en la Challenge de Mallorca —donde Debora Silvestri fue quinta y novena—, han aupado al Laboral Kutxa-Euskadi al segundo puesto del ranking UCI 2026, situándose solo por detrás del UAE y superando al resto de equipos del WorldTour.
La competición para el equipo vasco continuará este domingo en la Pionera Race.
Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides
El ciclista australiano sufrió una caída el domingo, en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón. Vine ha sido operado este martes.
La ucraniana Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador
La ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi fue segunda el sábado en el GP San Salvador.
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026
La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.
El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026
Los equipos vascos han obtenido la invitación para competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que conforman la Trilogía de las Ardenas. Además, el Kern Pharma también participará en la Lieja-Bastoña-Lieja masculina.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.
Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026
La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo. También estarán, entre otros, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz y Tom Pidcock.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026
La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.
Mikel Landa y Pello Bilbao estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
Los dos ciclistas vascos van a participar en la carrera, que, en sus 169 kilómetros, combina el asfalto con tramos sobre tierra.
Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross
Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.