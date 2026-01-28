Grand Prix Oriente
Van't Geloof al sprint da al Laboral Kutxa-Euskadi su octava victoria en la gira por El Salvador

La corredora neerlandesa se ha impuesto en el Grand Prix Oriente. Ha sido la más rápida del pelotón en un recorrido de 76 kilómetros hasta la ciudad de Usulután.
Marjolein-vant-Geloof-Grand-Prix-Oriente-El-Salvador
Marjolein van't Geloof en línea de meta. Imagen: Laboral Kutxa-Euskadi
Marjolein van't Geloof (Laboral Kutxa-Euskadi) se ha impuesto en el Grand Prix Oriente, sellando un cierre por todo lo alto para el conjunto morado en El Salvador. Así, el equipo vasco ha culminado esta gira con un balance espectacular de ocho victorias.

Van't Geloof ha sido la más rápida del pelotón en un recorrido de 76 kilómetros hasta la ciudad de Usulután, ideal para una llegada masiva. El equipo dirigido por Peio Goikoetxea ha controlado la carrera en los kilómetros finales, lanzando el sprint para que la ciclista neerlandesa alzara los brazos con autoridad en la línea de meta. Además, Catalina Soto ha sido tercera.

El equipo vasco ha sumado ocho victorias desde el pasado 17 de enero. En el Tour El Salvador, Cata Soto se anotó dos etapas, Van't Geloof una, y Paula Patiño se llevó tanto la última jornada como la clasificación general.

En cuanto a las clásicas, Yuliia Biriukova se impuso en el GP El Salvador el domingo, Patiño en el GP Longitudinal del Norte el martes y Van't Geloof ha puesto la guinda este miércoles en el GP Oriente.

Estos resultados, sumados a la destacada actuación en la Challenge de Mallorca —donde Debora Silvestri fue quinta y novena—, han aupado al Laboral Kutxa-Euskadi al segundo puesto del ranking UCI 2026, situándose solo por detrás del UAE y superando al resto de equipos del WorldTour.

La competición para el equipo vasco continuará este domingo en la Pionera Race.

 

