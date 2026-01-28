El equipo vasco ha sumado ocho victorias desde el pasado 17 de enero. En el Tour El Salvador, Cata Soto se anotó dos etapas, Van't Geloof una, y Paula Patiño se llevó tanto la última jornada como la clasificación general.

En cuanto a las clásicas, Yuliia Biriukova se impuso en el GP El Salvador el domingo, Patiño en el GP Longitudinal del Norte el martes y Van't Geloof ha puesto la guinda este miércoles en el GP Oriente.

Estos resultados, sumados a la destacada actuación en la Challenge de Mallorca —donde Debora Silvestri fue quinta y novena—, han aupado al Laboral Kutxa-Euskadi al segundo puesto del ranking UCI 2026, situándose solo por detrás del UAE y superando al resto de equipos del WorldTour.

La competición para el equipo vasco continuará este domingo en la Pionera Race.