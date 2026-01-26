El Salvador Sari Nagusia
Julija Biriukovak El Salvador Sari Nagusia irabazi du

Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindularia bigarren izan zen larunbatean San Salvador Sari Nagusian.

Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador.

Julija Biriukova, Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindularia

EITB

Azken eguneratzea

Laboral Kutxa-Euskadi taldeko Julija Biriukova ukrainarrak El Salvador Sari Nagusia lasterketa irabazi zuen igande honetan, Santa Elenan 76 kilometroko ibilbidea eginda. Horrenbestez, euskal taldeak seigarren garaipena lortu du Erdialdeko Amerikan astebetean.

Biriukuvak bigarren egin zuen larunbatean San Salvadorren, eta bi segundoko aldea atera zion Francesca Hall britainiarrari; bost, berriz, Angie Mariana Londoño kolonbiarrari. Laugarren sailkatua Naia Amondarain gipuzkoarra izan da, irabazlearen taldekidea.

Txirrindulari ukrainarraren garaipenaren aurretik Laboral Kutxak nagusitasunez menderatu zuen El Salvador Tourra, Paula Patiño kolonbiarrak sailkapen nagusian lortutako garaipenarekin.

Julija Biriukovak (Laboral Kutxa) bigarren postu bikaina lortu du Grand Prix San Salvador 2026an
Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.   Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.    

