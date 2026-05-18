Jon Barrenetxeak Finistereko Tourra eta Broucles de l’Aulne lasterketak irabazi ditu
Txirrindulari bizkaitarra onena izan da bi lasterketetan; horiek larunbatean eta igandean lehiatu dira Bretainian. Garaipen hauekin, Gamiz-Fikakoak lau garaipen lortu ditu guztira profesional mailan; izan ere, 2024ean Getxoko Zirkuitua eta 2025ean Andaluziako itzuliaren etapa bat irabazi zituen.
Jon Barrenetxea Movistar taldeko txirrindulari bizkaitarrak 2026ko Finistereko Tourra irabazi du larunbat honetan, eta 2026ko Boucles de l’Aulne lasterketa igandean, Bretainian. Horrela, lau garaipen lortu ditu guztira Barrenetxeak profesional mailan, izan ere, asteburu honetan lortu dituen bi garaipenei, 2024ko Getxoko Zirkuitoa eta 2025eko Andaluziako Itzuliaren etapa bat gehitu behar dira.
Modu honetan, larunbatean, Finistereko Tourrean, Gamiz-Fikako lasterkaria garaipena bilatzen zuten 30 txirrindulariko multzo baten azkarrena izan zen. Barrenetxeak, podiuma osatu zuten Caja Rural-Seguros RGA taldeko Alex Molenaar hebreeretara eta Unibet Rose Rockets taldeko Clement Venturini frantsesa garaitu zituen. Gotzon Martin eta Xabier Berasategi, Euskaltel-Euskadiko txirrindulariak hamalaugarren eta hamabosgarren postuetan amaitu zuten.
Igandean, Boucles de l’Aulne lasterketan, Jon Barrenetxea Clement Venturini baino azkarragoa izan zen berriro ere, azkeneko hau bigarren postuan amaitu zuen eta Maxime Veziek (CIC Procycling Academy) hirugarren postua lortu zuen. Horrela txirrindulari bizkaitarrak asteburu ezin hobea osatu zuen, lehiatu zituen bi lasterketetan garaipena lortuz.
