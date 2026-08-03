3. etapa
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Haugsetek balentria egin du, Frantziako Tourreko hirugarren etapan: bakarka irabazi du, 90 kilometroko ihesaldi baten ostean, eta maillot horia jantzi du

Iragarkia
Hausget (Frantziako Tourra)
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

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Uno-X Mobility taldeko txirrindulari norvegiarrak etapa amaitzeko 90 kilometro gelditzen zirela egin du erasoa; lehenik, inork ezin izan du bere erritmoari eutsi, eta, gerora, batek ere ezin izan du harrapatu. Gainera, Norvegiako txapelduna sailkapen nagusiko lehen postuan jarri da. 

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