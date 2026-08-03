Haugsetek balentria egin du, Frantziako Tourreko hirugarren etapan: bakarka irabazi du, 90 kilometroko ihesaldi baten ostean, eta maillot horia jantzi du
Uno-X Mobility taldeko txirrindulari norvegiarrak etapa amaitzeko 90 kilometro gelditzen zirela egin du erasoa; lehenik, inork ezin izan du bere erritmoari eutsi, eta, gerora, batek ere ezin izan du harrapatu. Gainera, Norvegiako txapelduna sailkapen nagusiko lehen postuan jarri da.
Zure interesekoa izan daiteke
Haugsetek irabazi du sari potoloa, Kopecky eta tropelaren jazarpenari eutsi ondoren
Norvegiarra hirugarren etapan nagusi izan da, eta maillot horia ere jantzi du. Uno-X Mobility taldeko txirrindulariak Lotte Kopecky (SD Worx) belgikarraren jazarpenari eutsi dio. Usoa Ostolaza laugarren izan da helmugan.
Wiebesek beste garaipen batekin eutsi dio maillot horiari
SD Worx-Protime taldeko herbeheretarrak bere legea ezarri du berriro esprintean, Genevako helmugan bigarren garaipena jarraian lortzeko.
Bigarren etapa erabaki duen azken kilometroa eta esprinta
Lorena Wiebes liderrak bigarren etapa garaipena lortu du jarraian aurtengo Frantziako Tourrean. Wiebes azkarrena izan da azken metroetako lehian, Elisa Balsamo eta Marianne Vos aurkarien aurretik.
Frantziako Tourreko 1. etapako azken kilometroa
Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) herbeheretarra da Frantziako Tourreko lehen liderra. Wiebes sailkapeneko faboritoak zihozen taldetxo batean iritsi da helmugara eta bertan bera izan da azkarrena.
Lorena Wiebes da Tourreko lehen liderra Lausanan irabazita
SD Worx–Protime taldeko herbeheretarra Kim Le Court (AG Insurance–Soudal) eta Demi Vollering (FDJ–Suez) baino azkarragoa izan da esprintean.
ZUZENEAN: Frantziako Tourra, 2. etapa (Aigle-Geneva, 147.9 km)
Frantziako Tourreko bigarren etaparen zuzeneko emanaldia: Aigle-Geneva (147,9 km).
Pauline Ferrand-Prevot Tourra irabazten saiatuko da berriro, Demi Vollering eta Paula Blasi aurkari nagusi dituela
Lasterketa zuzenean ikusi ahalko da ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.
Laboral Kutxa-Euskadi itxaropentsu abiatu da Frantziako Tourrera
Laboral Kutxako taldea Lausanara bidean da; tartean, hiru euskal txirrindulari. Bertan hasiko da aurtengo Frantziako Tourra, eta hirugarrenez lehiatuko da euskal taldea. Langa koska bat gorago jarri du aurten zuzendaritzak. Usoa Ostolazak seiko taldea izango du atzetik, ahal dela lasterketaren ohorezko postuetan amaitzeko. Bestalde, Naia Amondarainek debuta egingo du itzuli handian.
2026ko emakumezkoen Frantziako Tourreko etapen profilak
Emakumezkoen Frantziako Tourraren 5. ekitaldia abuztuaren 1etik 9ra bitartean jokatuko dute, Lausanan hasi eta Nizan amaituta. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.