Frantziako Tourra
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Frantziako Tourreko 1. etapako azken kilometroa

Iragarkia
LAUSANNE (Switzerland), 01/08/2026.- Netherlands' Lorena Wiebes of team SD Worx Protime celebrates after taking the win during the first stage, a 138 km loop with start and finish in Lausanne, at the 5th edition of the Women's Tour de France cycling race (Tour de France Femmes), in Lausanne, Switzerland, 01 August 2026. (Ciclismo, Francia, Países Bajos; Holanda, Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
18:00 - 20:00
Irabazlea helmugan sartzen. Argazkia: Efe.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) herbeheretarra da Frantziako Tourreko lehen liderra. Wiebes sailkapeneko faboritoak zihozen taldetxo batean iritsi da helmugara eta bertan bera izan da azkarrena. 

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