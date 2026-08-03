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TKEko Diziplinako epaile bakarrak diziplinazko prozedura ireki die Euskotren Ligako sei klubi, Fabrika Bandera uzteagatik

Astillero, Arraun Lagunak, Hibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia dira sei klub horiek. Fabrika Bandera uztailaren 25ean jokatzekoa zen, baina bertan behera utzi zuten.

Orio Euskotren Liga

Orio epaileak aipatutako klubetako bat da. Argazkia: Aitor Arrizabalaga / TKE.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

TKEko Diziplinako epaile bakarrak prozedura ireki die Euskotren Ligako sei klubi, uztailaren 25ean Donostian jokatzekoa zen Fabrika Bandera uzteagatik. Hain zuzen ere, epaileak astelehenean emandako erabakiaren arabera, Astillero, Arraun Lagunak, Hibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia dira sei klub horiek. Fabrika Bandera bertan behera utzi zuten.

Testuinguru horretan, epaile bakarraren erabakiak adierazten duenez, uztailaren 25ean, “klubetako entrenatzaileek, ordezkarien bilera egiten ari zirela, jarduera bateratuan, adostu zuten estropada jokatzeari uztea. Gerora, sei parte-hartzailek, denek San Juanek eta Donostiarrak izan ezik, gunetik alde egin zuten, traineruekin, hasiera batean estropada jokatzeko zehaztuta zegoen orduaren aurretik. Hasiera ordua iritsita, atzeratzea adostu zuten. Gerora, behin betiko bertan behera utzi zen estropada”.

Epaileak esandakoaren arabera, “Batzorde Teknikoaren txostenean ageri diren gertaerak arau-hauste oso larria izan liteke, alegia, elkartearen txapelketetako egutegian dauden estropadetan eta jardueretan parte hartzeari uko egitea, ofizialak izan ala ez, eta, halaber, arau-hauste larria ere, TKEren irudirako zein interesetarako kaltegarriak diren edo TKErako, TKEren zuzendaritza organoetarako zein elkartearekin lotutako pertsonentzako begirunerik eza edo iraina izan litezkeen jarduerak egiteagatik edo adierazpen publikoak egiteagatik”.

Klubek (Astillerok, Arraun Lagunakek, Hibaikak, Oriok, Tolosaldeak eta Zumaiak) bost egun dituzte alegazioak aurkeztu eta frogak emateko, dio testuak. 

Arrauna Astillero Arraun Lagunak Hibaika Orio Tolosaldea Zumaia Euskotren Liga Emakume kirolariak

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