Frantziako Tourra, 2. etapa
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Bigarren etapa erabaki duen azken kilometroa eta esprinta

Iragarkia
Frantziako Tourreko 2 etapa esprintean erabaki da. Lorena Wiebes irabazle.
18:00 - 20:00
Txirrindulariak, esprinta prestatzen. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lorena Wiebes liderrak bigarren etapa garaipena lortu du jarraian aurtengo Frantziako Tourrean. Wiebes azkarrena izan da azken metroetako lehian, Elisa Balsamo eta Marianne Vos aurkarien aurretik. 

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