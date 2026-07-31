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Pauline Ferrand-Prevot Tourra irabazten saiatuko da berriro, Demi Vollering eta Paula Blasi aurkari nagusi dituela

Lasterketa zuzenean ikusi ahalko da ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.

Frantziako Tourra podiuma Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering eta Katarzyna Niewiadoma
2025eko Tourreko podiuma. Artxiboko argazkia: EFE
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Pauline Ferrand-Prévot (Visma) txirrindulari frantziarra maillot horia irabazten saiatuko da Frantziako Tourraren bosgarren edizioan, abuztuaren 1etik 9ra, iaz ere eskuratu ostean. Horrekin batera, Demi Vollering (FDJ-Suez) eta Paula Blasi (UAE) izango dira maillot horia janzteko hautagai nagusiak. Zuzenean ikusi ahalko da ETB1en eta kirolakeitb.eus atarian.

Ferrand-Prévot maiatzaren 9tik dago lehiatu gabe, Espainiako Vuelta 35. postuan amaitu zuenetik. Frantziarrak iazko lorpena errepikatzea du orain jomugan.

Pauline Ferrand-Prevot

Oso harro nago titulua defendatzearekin, baina iazko garaipenak ez du ezer esaten orain gertatuko denaren inguruan.

Demi Vollering izango du aurrean. Bere palmaresean bi Vuelta, Giro bat eta Tour bat dituen nederlandarra urte ona izaten ari da, Lieja-Bastogne-Lieja, Fleche Vallonne, Flandriako Tourra, Omloop Nieuwsblad eta Valentziako Erkidegoko Volta irabazi baititu. 2025eko Tourrean, bigarren sailkatu zen. 

Kasia Niewiadoma (CANYON) poloniarra ere saiatuko da Tourra irabazten, 2024an ere eskuratu ostean.

Paula Blasik 2026an Amstel Gold Race, Espainiako Vuelta, Durango-Durango klasikoa, Pirinioetako Tourra eta Kataluniako Volta irabazi ditu, eta Elisa Longo Borghini (Giroa bi aldiz irabazi du) eta Mavi Garcia taldekideekin batera arituko da lasterketan.

Horiek dira Tourrean euren marka uzten saiatuko diren 147 txirrindularietako batzuk. Marlen Reusser (Movistar) edo Marianne Vos (Visma) beteranoak etapa baten bila irtengo dira, baita Celia Gery (FDJ-Suez) frantziarra edo Antonia Niedermaier (CANYON) alemana (debutariak lasterketan) ere.

Bestalde, Laboral Kutxak gonbidapena aprobetxatuko du Naia Amondarain, Idoia Eraso eta Usoa Ostolaza euskaldunekin eta Paula Patiño kolonbiarrarekin.

Bideoa: Laboral Kutxa-Euskadi Loiuko aireportutik abiatu da Frantziako Tourrera
2026ko emakumezkoen Frantziako Tourreko etapa guztien profilak eta ibilbideak
Frantziako Tourra Txirrindularitza Demi Vollering

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