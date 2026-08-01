Lorena Wiebes da Tourreko lehen liderra Lausanan irabazita
Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) txirrindulari herbeheretarra Frantziako Tourreko lehen liderra bihurtu da, Lausanan amaitu den lehen etapa irabazi ostean, esprintean azkarrena izan ondoren.
Bigarren postua Kim Le Courtentzat izan da, AG Insurance - Soudal taldeko esprinterrarentzat, eta hirugarrena Demi Volleringentzat (FDJ - Suez), azken igoerako zatirik gogorrenean arrakastarik izan ez duen erasoa jo eta gero.
Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) helmuga zeharkatzen. Argazkia: EFE.
Lehenengo etapa Lausanan hasi eta bukatzen zen eta 138 kilometroko ibilbidea zuen. Tartean hirugarren mailako hiru kota zituen, eta laugarren mailako mendate bat, côte Saint-François (2,6 kilometro % 4,6ko maldan).
Horrela, eguneko ihesaldia irteera ofizialetik hasi da eratzen ia, Maud Rijnbeek nederlandarrarekin (VolkerWessels) eta Idoia Eraso euskal txirrindulariarekin (Laboral Kutxa). Nikola Noskova txekiarra (Cofidis) eta Océane Mahé frantziarra (Ma Petite Entreprise) ere gehitu zaizkie klometro batzuk beranduago.
Mahé laster aldendu da indarrik gabe geratu delako, baina Amanda Sprattek (Lidl-Trek) hartu du bere lekua lasterketa buruko taldean. Hori bai, ihesaldiaren ahaleginak ezerezean geratu dira, izan ere, laurak neutralizatu egin baitituzte 6 kilometro falta zirenean, Saint-François mendatea igo aurretik.
Bertan, Wiebes izan da azkarrena elastiko horia irabazteko hautagaien talde txiki batean.
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