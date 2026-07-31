ZUZENEAN: Frantziako Tourra, 2. etapa (Aigle-Geneva, 147.9 km)
Frantziako Tourreko bigarren etaparen zuzeneko emanaldia: Aigle-Geneva (147,9 km).
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Pauline Ferrand-Prevot Tourra irabazten saiatuko da berriro, Demi Vollering eta Paula Blasi aurkari nagusi dituela
Lasterketa zuzenean ikusi ahalko da ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.
Laboral Kutxa-Euskadi itxaropentsu abiatu da Frantziako Tourrera
Laboral Kutxako taldea Lausanara bidean da; tartean, hiru euskal txirrindulari. Bertan hasiko da aurtengo Frantziako Tourra, eta hirugarrenez lehiatuko da euskal taldea. Langa koska bat gorago jarri du aurten zuzendaritzak. Usoa Ostolazak seiko taldea izango du atzetik, ahal dela lasterketaren ohorezko postuetan amaitzeko. Bestalde, Naia Amondarainek debuta egingo du itzuli handian.
2026ko emakumezkoen Frantziako Tourreko etapen profilak
Emakumezkoen Frantziako Tourraren 5. ekitaldia abuztuaren 1etik 9ra bitartean jokatuko dute, Lausanan hasi eta Nizan amaituta. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.
2026ko Frantziako Tourreko podiuma
Txirrindulariak Frantziako Tourreko podiumera igo dira, elastikoak jasotzera.
Aranburu eta Azparrenen adierazpenak, Frantziako Tourra amaitu berritan
Alex Aranburu eta Xabier Mikel Azparrenekin izan gara, Frantziako Tourreko azken etapa bukatu ondoren. Lasterketa ondo joan dela adierazi dute, eta haien esperientzia kontatu digute.
Frantziako Tourreko 21. etapako unerik onenak
2026ko Frantziako Tourreko azken etapak une ikusgarriak utzi ditu. Montmartren egin dituzten hiru igoeretan faboritoen arteko lehia estua egon da, Pogacarren eta Van der Poelen artean bereziki. Etapako irabazlea azken metroetako esprint estuan erabaki da.
Van Der Poelek irabazi du azken etapa eta Pogacarrek Tourra
Alpecin taldeko txirrindulariak erasoa jo du Montmartreko azken igoeran, Tadej Pogacarrekin batera, eta helmugatik metro gutxira indarrik gabe geratuko zela zirudien arren, berak eskuratu du garaipena. Philipsen taldekidea eta Pedersen helmugaratu dira ondoren.
Nolakoa izan da euskal txirrindularien jarduna Tourrean?
Ion Izagirre, Alex Aranburu eta Xabier Mikel Azparren txirrindulariek parte hartu dute Frantziako Tourraren 2026ko edizioan. Hiru astez munduko lasterketa garrantzitsuenean lehiatu ostean, euskal ordezkariek euren taldearen estrategiaren barruan egokitu zaien lana betez osatu dute itzuli handia.
Frantziako Tourrak 44 kilometro laburtu du azken etapa, suteengatik
Azken etaparen ibilbidea 133 kilometrotik 89ra murriztu dute, Frantziako hainbat eremutan izandako sute larrien ondorioz gaurko etapa zaindu behar zuten jendarme asko kaltetutako eremuetara bideratu behar izan dituztelako.