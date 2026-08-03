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Haugsetek irabazi du sari potoloa, Kopecky eta tropelaren jazarpenari eutsi ondoren

Norvegiarra hirugarren etapan nagusi izan da, eta maillot horia ere jantzi du. Uno-X Mobility taldeko txirrindulariak Lotte Kopecky (SD Worx) belgikarraren jazarpenari eutsi dio. Usoa Ostolaza laugarren izan da helmugan.

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Sigrid Ytterhus Haugset norvegiarrak (Uno-X Mobility) garaipen handia lortu du Polignyko helmugan. Irudia: EITB

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E.L.H

Azken eguneratzea

Sigrid Haugset txirrindulari norvegiarra bakarrik helmugaratu da Frantziako Tourreko hirugarren etapan, eta Lorena Wiebesi sailkapen nagusiko lidergoa kendu dio. Haugsetek lehen garaipena du itzuli handi batean.

Iragarkia
Hausget (Frantziako Tourra)
18:00 - 20:00
Haugsetek balentria egin du: bakarka irabazi du, 90 kilometroko ihesaldi baten ostean, eta maillot horia jantzi du

Lotte Kopeckyk bigarren amaitu du, Uno-X Mobility taldeko txirrindulariarengandik minutu eta 24 segundora. Marianne Vos izan da hirugarren helmugaratzen Polignyn, eta Usoa Ostolaza zarauztarra (Laboral Kutxa) laugarren. 

Norvegiarrak irabazi du Frantziako Tourreko 157 kilometroko hirugarren etapa, Geneva hiri suitzarraren eta Poligny komunaren artean, ihesaldi ikusgarri bati esker. Bakarkako ihesaldi bat izan da eta erresistentzia ariketa ikaragarria.

Podiuma osatu dute Lotte Kopecky belgikarrak (Team SD Worx-Protime), bigarren 1:24ra, eta Marianne Vos herbeheretarrak (Team Visma-Lease a Bike), hirugarren 2:48ra.

Demi Vollering herbeheretarrak (FDJ United-SUEZ), 2023an Tourra irabazi eta faboritoetako batek, erorikoa izan du, beste txirrindulari talde txiki batekin batera, Col de la Faucille igoeran, lehen mendatea eta etapako puntu kritikoetako bat hasieratik 17 kilometrora. Hala ere, lasterketara itzuli da.

Haugsetek, Norvegiako egungo txapeldunak, eguneko protagonismoa bereganatu du, helmugatik 90 kilometrora egindako erasoarekin.

Sailkapen nagusiko liderra, Lorena Wiebes herbeheretarra (SD Worx-Protime), lehen bi etapak irabazi zituena, laster geratu da faboritoen taldetik atzera, eta aukera asko galdu ditu maillot horia berreskuratzeko.

Arrakasta gutxirekin, Kopecky irabazlearekin aldea murrizten saiatu da, eta 50 segundora jarri da 39 kilometroren faltan. Chaux-Champagnyrako igoeran, lasterketa-burutik 13 segundora kokatu da, azken tarteari emozioa emanez.

Norvegiarra harrapatua izan zitekeela zirudienean, ez du erritmoa jaitsi eta helmuga bakarrik zeharkatu du sailkapeneko lider berria bezala kokatzeko, erresistentzia ariketa itzel batean.

Bestalde, Usoa Ostolaza gipuzkoarrak (Laboral Kutxa - Euskadi Fundazioa) laugarren bukatu du etapa, 2:48ra.

 

Emakume kirolariak Txirrindularitza Frantziako Tourra Usoa Ostolaza

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