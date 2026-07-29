Loiuko aireportua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Laboral Kutxa-Euskadi itxaropentsu abiatu da Frantziako Tourrera

Iragarkia
Laboral-Kutxa-Euskadi-Tourrera-bidean-Loiu
18:00 - 20:00
Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindulariak, Loiuko aireportuan. Irudia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Laboral Kutxako taldea Lausanara bidean da; tartean, hiru euskal txirrindulari. Bertan hasiko da aurtengo Frantziako Tourra, eta hirugarrenez lehiatuko da euskal taldea. Langa koska bat gorago jarri du aurten zuzendaritzak. Usoa Ostolazak seiko taldea izango du atzetik, ahal dela lasterketaren ohorezko postuetan amaitzeko. Bestalde, Naia Amondarainek debuta egingo du itzuli handian.

UCI World Tour Usoa Ostolaza Txirrindularitza Frantziako Tourra Euskadi Fundazioa Emakume kirolariak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X