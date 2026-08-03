Hazaña de Haugset, en la tercera etapa del Tour de Francia: gana en solitario tras una escapada de 90 kilómetros, y se enfunda el maillot amarillo

La escuadra vasca, con tres ciclistas vascas en sus filas, está camino de Lausane, donde arrancará el Tour de Francia de este año, que será el tercero para este equipo. Usoa Ostolaza estará escoltada por otras seis corredoras para intentar acabar en los puestos de honor de la carrera. Por su parte, Naia Amondarain debutará en la Grand Boucle.