3ª etapa
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Hazaña de Haugset, en la tercera etapa del Tour de Francia: gana en solitario tras una escapada de 90 kilómetros, y se enfunda el maillot amarillo

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Hausget (Frantziako Tourra)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Haugsetek balentria egin du, Frantziako Tourreko hirugarren etapan: bakarka irabazi du, 90 kilometroko ihesaldi baten ostean, eta maillot horia jantzi du
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KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista noruega del Uno-X Mobility ha atacado a falta de 90 kilómetros para el final de la etapa, y nadie ha podido seguirle, primero, ni alcanzarla, después. Además, la campeona de Noruega se ha encaramado al primer puesto de la clasificación general.

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