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Carapaz se lleva el gato al agua en la fuga tras pegar un hachazo en las ascensión a Orcières-Merlette

El escalador ecuatoriano del EF Education - EasyPost ha sido el más fuerte y el más listo en los kilómetros finales. Es su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly.

ORCIERES-MERLETTE (France), 23/07/2026.- Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost wins Stage 18 of the Tour de France, a 185.2 km route from Voiron to Orcieres-Merlette, France, 23 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Richard Carapaz en la meta de Orcières-Merlette. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Richard Carapaz nagusitu da, Orcieres-Merletten Frantziako Tourreko 18. etapan
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ecuatoriano Richard Carapaz se ha impuesto este jueves en la cumbre alpina de Oricères-Merlette en la decimoctava etapa del Tour de Francia, su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly.

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ORCIERES-MERLETTE (France), 23/07/2026.- Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost wins Stage 18 of the Tour de France, a 185.2 km route from Voiron to Orcieres-Merlette, France, 23 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
El glorioso último kilómetro de Richard Carapaz en Orcières-Merlette

El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, ha sido el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ha ganado en solitario.

Carapaz ha conseguido una renta de 45 segundos con el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, y 1:14 con el francés Valentin Paret Peintre, con quien se disputa el maillot de rey de la montaña.

Por el momento, esa clasificación la lidera también Pogacar, con un punto de ventaja sobre Paret Peintre y siete con Carapaz, a falta de las dos grandes etapas alpinas.

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18:00 - 20:00
Carapaz: “Volver a ganar me ha costado mucho"

Por orto lado, la general ha sufrido pocos cambios, con todos los favoritos juntos en la meta a 4:35 del ecuatoriano, por lo que sigue liderada por Pogacar, con 4:32 de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y 6:51 con su compañero mexicano Isaac del Toro. El francés Paul Seixas es cuarto a 7:11 y el español Juan Ayuso quinto a 9:22.

Durante la etapa se ha producido el abandono del estadounidense Brando McNulty, compañero de equipo en el UAE de Pogacar y Del Toro, víctima de un virus que la víspera afectó al británico Adam Yates y que también pareció afectar al belga Tim Wellens.

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