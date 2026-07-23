El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, ha sido el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ha ganado en solitario.

Carapaz ha conseguido una renta de 45 segundos con el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, y 1:14 con el francés Valentin Paret Peintre, con quien se disputa el maillot de rey de la montaña.

Por el momento, esa clasificación la lidera también Pogacar, con un punto de ventaja sobre Paret Peintre y siete con Carapaz, a falta de las dos grandes etapas alpinas.