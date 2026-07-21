16. etapa
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Evenepoel, Pogacar eta Skjelmoseren azken metroak Thonongo erlojupekoan

Iragarkia
THONON-LES-BAINS (France), 21/07/2026.- Belgian cyclist Remco Evenepoel of Red Bull - Bora - Hansgrohe crosses the finish line of Stage 16 of the Tour de France, a 26.1 km Individual time-trial (ITT) from Evian-les-Bains to Thonon-les-Bains, France, 21 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Remco Evenepoel bere azken metroetan. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Remco Evenepoel belgikarrak hegan egin du Thonongo erlojupekoan, eta bigarren garaipena jarraian lortu du Frantziako Tourrean, Tadej Pogacar esloveniarra mendean hartuta.

UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Remco Evenepoel

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